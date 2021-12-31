Руслан Малиновский отличился дебютным для себя голом в текущем розыгрыше Серии А в поединке с Фиорентиной – украинец забил второй мяч бергамасков, идеально исполнив штрафной. Его команда в итоге победила 3:0.

Дебютный гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 3:0

Этот гол высоко оценили, а потому включили его в перечень самых красивых выстрелов итальянского первенства в декабре. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале. Кроме Малиновского, туда попали результативные удары Милинковича-Савича, Хакими, Инсинье, Барелли, де Пауля, Иммобиле, Иличича и Мартинеса.

Заметим, Руслан провел 13 матчей за Аталанту в текущем сезоне, отметился одним голом и двумя ассистами.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему