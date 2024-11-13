Ассоциация итальянских футболистов (AIC) ежегодно награждает главных героев Кальчо. Большинство номинаций определяют сами игроки, но за лучший гол могут голосовать болельщики. В этом году среди претендентов оказался Руслан Малиновский.

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В десятку финалистов попал дебютный гол украинца в составе Дженоа, который он забил в ворота Фрозиноне своим фирменным ударом. Конкурентами Малиновского стали Хассан Камара (Удинезе), Рафаэль Леау (Милан), Дани Мота (Монца), Риккардо Орсолини (Болонья), Маттео Политано (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маркус Тюрам (Интер) и Душан Влахович (Ювентус).

Посмотреть видео всех этих голов и проголосовать за своего фаворита можно, перейдя по этой ссылке. Регистрация там не требуется. Голосование продлится до 24 ноября, церемония награждения состоится 2 декабря в Милане.