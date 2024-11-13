Шедевр Малиновского может стать лучшим голом сезона в Серии А – голосование открыто для всех желающих
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский оказался среди номинантов престижной премии Gran Galà.
Ассоциация итальянских футболистов (AIC) ежегодно награждает главных героев Кальчо. Большинство номинаций определяют сами игроки, но за лучший гол могут голосовать болельщики. В этом году среди претендентов оказался Руслан Малиновский.
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В десятку финалистов попал дебютный гол украинца в составе Дженоа, который он забил в ворота Фрозиноне своим фирменным ударом. Конкурентами Малиновского стали Хассан Камара (Удинезе), Рафаэль Леау (Милан), Дани Мота (Монца), Риккардо Орсолини (Болонья), Маттео Политано (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маркус Тюрам (Интер) и Душан Влахович (Ювентус).
Посмотреть видео всех этих голов и проголосовать за своего фаворита можно, перейдя по этой ссылке. Регистрация там не требуется. Голосование продлится до 24 ноября, церемония награждения состоится 2 декабря в Милане.