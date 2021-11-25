Матчи 5-го тура Лиги чемпионов завершились. УЕФА уже назвал четырех футболистов, чьи голы претендуют на звание лучших.

Роберт Левандовски, Педру Гонсалвеш, Тьяго Алькантара и Сильван Гефти сразятся за звание автора самого красивого мяча недели в ЛЧ. Выбрать фаворита можно здесь .

Обидчик Шахтера и еще три автора дублей претендуют на звание лучшего игрока недели ЛЧ

Гонсалвеш результативным ударом взлета присоединился к победе Спортинга над Боруссией Д (3:1) , Левандовски бисиклетой огорчил поклонников Динамо (2:1), Алькантара с 29-ти метров поразил ворота Порту и стал соучастником победы Ливерпуля (2:0), а Гефти едва не вырвал победу для Янг Бойз в матче с Аталантой (3:3).

Результаты голосования будут известны уже сегодня. Следующий и по совместительству последний тур Лиги чемпионов состоится 7-8 декабря.

"Тепла ванна для Динамо": чому Гармаш блатніший від Леоненка і кому соромно навіть за таку поразку від Баварії