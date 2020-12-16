Реал дожал Атлетик из Бильбао на домашнем стадионе. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Атлетик с тринадцатой минуты играл в меньшинстве после удаления Гарсии. Реал сумел воспользоваться преимуществом лишь под занавес первой 45-минутки благодаря шедевру с лету Крооса. После перерыва Капа сравнял счет, но "галактикос" не стушевались и дважды ответили дублем Бензема.

Реал Мадрид в большинстве победил Атлетик – "сливочные" догнали Атлетико и Реал Сосьедад на вершине Ла Лиги

К слову, "сливочные" сравнялись с Реал Сосьедад и Атлетико на вершине Ла Лиги. Сейчас у мадридцев 26 очков, но они идут третьими по дополнительным показателям. Атлетик, имея в активе 14 зачетных баллов, держится на тринадцатой строчке.