Рома разгромила Салернитану в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Новичок Серии А продержался только первый тайм, хотя Рома тотально доминировала и до свистка на перерыв.

Милан разгромил Кальяри благодаря дебютным голам Жиру и Тонали, Рома эффектно уничтожила Салернитану

Уже на старте второй половины капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини открыл счет, но куда лучшим оказался его второй мяч – настоящий шедевр. Между этими событиями поместились еще два гола, один из них в активе Тамми Абрахама. Англичанин впервые забил в футболке Ромы.