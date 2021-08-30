Шедевр капитана и классный дебютный гол Абрахама в видеообзоре матча Салернитана – Рома – 0:4
11:27 - Читати українською
Рома разгромила Салернитану в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Жордан Верету 52’
Тамми Абрахам 69’
52’ Жордан Верету
69’ Тамми Абрахам
Новичок Серии А продержался только первый тайм, хотя Рома тотально доминировала и до свистка на перерыв.
Милан разгромил Кальяри благодаря дебютным голам Жиру и Тонали, Рома эффектно уничтожила Салернитану
Уже на старте второй половины капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини открыл счет, но куда лучшим оказался его второй мяч – настоящий шедевр. Между этими событиями поместились еще два гола, один из них в активе Тамми Абрахама. Англичанин впервые забил в футболке Ромы.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter