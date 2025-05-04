Полесье на своем поле встретилось с Александрией в матче 27-го тура УПЛ (1:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

На экваторе первого тайма Калюжный получил рассечение, но уже через мгновение открыл счет. Цара на левом фланге обыгрался с Мартынюком, прострелил на Калюжного, который пробил по воротам, и мяч после рикошета от Кудрика и стойки оказался в сетке – 0:1!

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Вскоре Полесье сравняло счет. Назаренко навесил в штрафную, где Гуцуляк попытался пробить, а после рикошета от Шабанова мяч попал к Батисте, который из пределов вратарской площадки переправил его в сетку.

Во втором тайме Полесье осталось вдесятером. Александрия долго не могла воспользоваться преимуществом, но на 78-й минуте это удалось. Кравченко подал на дальнюю, а Цара коленом переправил мяч в дальний угол – 1:2!

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