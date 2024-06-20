Англичане неожиданно не смогли обыграть Данию в матче второго тура группового этапа Евро-2024. После гола Харри Кейна команда Гарета Саутгейта выглядела в атаке не лучшим образом – согласно статистическому порталу Opta, ни один игрок "Трёх львов" не создал больше моментов (3) и не оформил обостряющих передач в финальной трети поля (5) больше, чем Трент Александер-Арнольд. Притом что его заменили на 54-й минуте.

Англии повезло избежать поражения от Дании на Евро-2024 – скандинавы красиво ответили на гол Кейна

Дания не только не стушевалась, ответив шедевральным дальним выстрелом Мортена Юльмена (этот гол стал 13-м из-за пределов штрафной на этом евро – это уже больше, чем за весь групповой этап Евро-2020), но и вполне могла вырвать победу в конце встречи. Полузащитник Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хёйбьерг мог наказать англичан, если бы нанес немного более точный удар...