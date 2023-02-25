Фулхэм и Вулверхэмптон расписали ничью в матче-открытии 25 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Вулверхэмптон выиграл первый тайм благодаря удачному взаимодействию Рауля Хименеса и Сарабии. Мексиканец сбросил мяч испанцу, который четко пробил в нижний угол.

Фулхэм расписал ничью с Вулверхэмптоном – экс-вингер Шахтера шикарным ударом снова спас очки для "коттеджеров"

Ничью для Фулхэма спас Манор Соломон. Экс-звезда Шахтера третий раз подряд вышел на замену, в сумме наиграл около 75 минут, но это не мешает постоянно забивать. В сердине второго тайма Соломон сместился с левого фланга и роскошно закрутил мяч под дальнюю штангу – 1:1.