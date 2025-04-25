На 11-й минуте Левый Берег мог выходить вперед, но Шастал на добивании умудрился не попасть в ворота. Впоследствии Сухоручко с острого угла закручивал в ближний угол – кипер Зари спас. На 35-й минуте Сухоручко выходил один на один с Сапутиным, но не сумел переиграть своего визави. А впоследствии Заря благодаря чудо-голу Антюха вышла вперед.

Заря благодаря шедевру Антюха победила Левый Берег – киевляне остались в зоне переходных матчей

Сразу после перерыва Яцык воспользовался навесом Будкивского и удвоил преимущество Зари. Вскоре Филипп выходил на свидание с Механивым, однако кипер киевлян был проворнее. В середине второго тайма Сидней возродил интригу, замкнув в сетку после навеса со стандарта. Уже в добавленное время один на один выходил Горбач, но снова хорошо сыграл Механив.