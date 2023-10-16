Сборная Украины U-21 вырвала победу над сверстниками из Англии в матче квалификации к Евро-2025. Смотрите видео голов и обзор игры Украина – Англия на "Футбол 24".

Отбор Евро-2025 U-21, 3 тур

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 – Мадуэке, 67, Кресвел, 89

Украина повела в счете на 31 минуте – Вьюнник не смог замкнуть навес ударом через себя, но из-за этого на дальней штанге потеряли Назара Волошина. А перед перерывом Очеретько забил настоящий шедевр, решившись на удар со штрафного с правого фланга – мяч залетел в дальнюю девятку.

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Англичане отыгрались после перерыва – Мадуэке завершил классную комбинацию. А под конец игры Кресвел замкнул на дальней штанге подачу Эллиота после розыгрыша углового. Впрочем, Украина вырвала победу – Рубчинский разогнал контратаку и отдал на левый край штрафной на Квасницу, а тот попал в дальний угол. Видео можно посмотреть по ссылке.