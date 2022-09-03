Шедевр и уникальный рекорд Митровича в видеообзоре матча Тоттенхэм – Фулхэм – 2:1
20:23 - Читати українською
Тоттенхэм сумел победить Фулхэм в шестом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
75’ Харри Кейн
75’ Харри Кейн
Счет красиво открыл Хейберг, завершив отличную комбинацию. После перерыва мяч в ворота затолкал Кейн, а Сон и Ришарлисон попадали в каркас.
Тоттенхэм удержал победу над Фулхэмом, Челси одолел Вест Хэм, Брентфорд разбил Лидс благодаря хет-трику Тоуни.
Фулхэму удалось отыграть только один мяч усилиями Митровича. Александр шедеврально пробил в дальний угол ворот, что сделало его лучшим сербом-бомбардиром в истории АПЛ. Тоттенхэм набрал 14 пунктов и закрепился в первой тройке, Фулхэм с 8 пунктами идет десятым.
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