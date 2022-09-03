Тоттенхэм сумел победить Фулхэм в шестом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Счет красиво открыл Хейберг, завершив отличную комбинацию. После перерыва мяч в ворота затолкал Кейн, а Сон и Ришарлисон попадали в каркас.

Тоттенхэм удержал победу над Фулхэмом, Челси одолел Вест Хэм, Брентфорд разбил Лидс благодаря хет-трику Тоуни.