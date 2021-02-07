Манчестер Юнайтед не удержал победу над Эвертоном в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манкунианцы здорово начали поединок, выиграв первый тайм со счетом 2:0. Особенно красивым получился гол Бруну Фернандеша перед самым перерывом.

Эвертон на последних секундах спас ничью с Манчестер Юнайтед в матче с шестью голами

После отдыха на поле все кардинально изменилось. Каких-то семи минут хватило Эвертону, чтобы сравнять счет. В середине второго тайма Мактоминай снова вывел МЮ вперед, но развязка наступила уже в компенсированное время. Доминик Калверт-Льюин спас "ирисок" от поражения.

После отчетного матча Манчестер Юнайтед набрал 45 очков и остался на второй позиции с отставанием от Ман Сити в два пункта. Эвертон, имея в активе 37 зачетных баллов, поднялся на шестую строчку турнирной таблицы АПЛ.