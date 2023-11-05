Шедевр Диаса спас Ливерпуль от позора с Лутоном – обзор матча АПЛ
21:51 - Читати українською
Лутон и Ливерпуль расписали результативную ничью в 12-м туре АПЛ. Смотрите обзор матча.
Луис Диас 90+5’
90+5’ Луис Диас
В 12-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях играл против новичка лиги – команды Лутон. Подопечные Юргена Клоппа владели инициативой в первой половине игры, но им так и не удалось поразить ворота Лутона.
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Второй тайм тоже начался с атак Ливерпуля, но на 80 минуте матча Тахит Чонг шокировал "красных", открыв счет во встрече. Все шло к сенсационной победе Лутона, но на 90+5 минуте Диас сравнял счет в поединке – не менее сенсационный 1-1 в итоге.
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