Первая половина прошла без голов, а вот после перерыва Шахтер дожал соперника. Бондаренко выдал шикарную разрезную передачу на Зубкова, а Александр элегантно убрал защитника и закатил в дальний угол.

Шахтер обыграл Металлист 1925 и приблизился к лидерам – красота Бондаренко и Зубкова, Назарина имел два шанса на шедевр

После этого "горняки" имели несколько возможностей удвоить преимущество. Сумел сделать это Крыськив, который реализовал пенальти. Мог еще дважды забить Назарина, но сначала он немного неточно перебросил вратаря, а позже его мощный удар попал в перекладину.