Рейнджерс и Бенфика феерично поделили очки в 4 туре Лиги Европы. Смотрите видеообзор поединка.

На 7 минуте Рейнджерс устроил обстрел ворот Лейте, пока Арфилд с третьей попытки таки не забил. Голы после перерыва были не менее зрелищными.

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Руф красивым обводным ударом в девятку удвоил преимущество хозяев, но Тавернье перепутал ворота и дал надежду Бенфике. Развязка произошла на 81 минуте. Стремительную комбинацию "орлов" завершил Пицци – 2:2.