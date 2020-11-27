Шедевр, автогол и роскошная комбинация в видеообзоре перестрелки Рейнджерс – Бенфика – 2:2
10:17 - Читати українською
Рейнджерс и Бенфика феерично поделили очки в 4 туре Лиги Европы. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
7’ Скотт Арфилд
69’ Кемар Руф
Гонсалу Рамос 78’
Пицци 81’
7’ Скотт Арфилд
69’ Кемар Руф
78’ Гонсалу Рамос
81’ Пицци
На 7 минуте Рейнджерс устроил обстрел ворот Лейте, пока Арфилд с третьей попытки таки не забил. Голы после перерыва были не менее зрелищными.
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Руф красивым обводным ударом в девятку удвоил преимущество хозяев, но Тавернье перепутал ворота и дал надежду Бенфике. Развязка произошла на 81 минуте. Стремительную комбинацию "орлов" завершил Пицци – 2:2.
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