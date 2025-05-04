Ла Лига, 34-й тур

Севилья – Леганес – 2:2

Голы: Салас, 21, Ромеро, 70 – Мунир, 7, Эрнандес, 73

Эспаньол – Бетис – 1:2

Голы: Фернандес, 28 – Ло Чельсо, 85, Антони, 90+1

Реал Сосьедад – Атлетик – 0:0

Довбык может вернуться в Ла Лигу – на форварда Ромы нацелился двукратный чемпион Испании

Леганес, который борется за выживание, отчаянно нуждался в набранных очках. Севилья тоже не гарантировала себе спасение и настраивалась на эту игру как на финал. Подопечные Хоакина Капарроса довольно быстро пропустили – на 7-й минуте прямым ударом со штрафного отличился экс-форвард Барселоны Мунир. К слову, этот штрафной "привез" Доди Люкебакио, дисквалификацию которого перед этой игрой временно приостановили, что и позволило ему выйти на поле в воскресенье.

Хозяевам понадобилось 14 минут, чтобы сравнять счет – Кике Салас головой замкнул навес Сусо с углового. После перерыва команды также обменялись голами: за Севилью отличился Исаак Ромеро, а за гостей – Хави Эрнандес. В остальном Севилья была ближе к победе, но больше пробить вратаря Дмитровича не смогла. Сербский голкипер стал абсолютным героем встречи.

Эспаньол на своем поле на последних минутах упустил ничью с Бетисом. Хозяева, которые пока не гарантировали себе сохранение прописки в элите, вышли вперед в середине тайма и удачно защищались почти до конца встречи. Севильцы бросились отыгрываться, но голкипер и фортуна были на стороне каталонцев (чего только стоит попытка Антони, с которой справился Гарсия, и удар Сабали, который приняла на себя стойка).

В конце концов, за 5 минут до завершения игры Ло Чельсо совершил сумасшедший проход с центра поля, обошел трех защитников, ворвался в штрафную и прошил вратаря. А уже в добавленное время Антони стал настоящим героем, забив шедевральный гол и вырвав для команды три очка. Бетис набрал 57 очков и остался на шестой строчке – от зоны Лиги Европы его отделяет лишь 1 пункт. Эспаньол с 39-ю баллами четырнадцатый.

Баскское дерби в Сан-Себастьяне между Сосьедадом и Атлетиком завершилось вничью. И даже без голов. "Львы" даже особо не старались, нанеся всего три удара по воротам, хотя и 10 выстрелов "чурри-урдин" на 0,59 ожидаемых голов – это курам на смех.

Подопечных Эрнесто Вальверде еще можно понять, ведь впереди ответный матч с МЮ, где команда мечтает о камбэке с 0:3 – а преследователи на пятой и шестой позициях имеют на 3-4 очка меньше. Сосьедад же в результате этих "нулей" остался в двух зачетных баллах от зоны еврокубков.

Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так