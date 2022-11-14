Шедевр Алексиса и безумная концовка в видеообзоре матча Монако – Марсель – 2:3
09:45 - Читати українською
Монако и Марсель устроили феерическую перестрелку в матче 15 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Команды упускали моменты, пока на 35-й минуте Алексис Санчес не исполнил идеально штрафной. Марсель не выдержал до перерыва и "привез" пенальти, который Бен-Йеддер реализовал паненкой.
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Последние 25 минут матча превратились в безумие. Фолланд вывел Монако вперед, но хозяева не получили даже одно очко. Верету восстановил равновесие, а Колашинац в самой концовке вырвал для Марселя победу – 3:2.
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