Монако и Марсель устроили феерическую перестрелку в матче 15 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Команды упускали моменты, пока на 35-й минуте Алексис Санчес не исполнил идеально штрафной. Марсель не выдержал до перерыва и "привез" пенальти, который Бен-Йеддер реализовал паненкой.

Марсель вырвал победу у Монако – чудо-развязка, гол паненкой и ужасная травма, ставящая крест на ЧМ-2022

Последние 25 минут матча превратились в безумие. Фолланд вывел Монако вперед, но хозяева не получили даже одно очко. Верету восстановил равновесие, а Колашинац в самой концовке вырвал для Марселя победу – 3:2.