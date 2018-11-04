Шевчук: На другие темы, кроме футбола, я не хочу разговаривать

Наставник Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча 14 тура УПЛ с Карпатами.

"Проиграли очень важный матч, для нас сейчас каждая игра решающая. До игры говорили, что у них ключевые игроки – это Швед и Карраскаль. Они очень хорошо играют между линиями. Крайние защитники должны были внимательно с ними играть. Плюс мы играли в три опорных , они должны были помогать делать блок. Не справились со Шведом. У Карпат было три момента, они забили два гола.

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Мы ожидали от них именно такой игры. У них есть структура, хорошо организованная команда. Нам было сложно пройти их оборону.

Мы проиграли сегодня через индивидуальные ошибки на фланге. Не смогли закрыть Шведа, который сделал два гола. В обороне мы стали гораздо более организованными, вблизи наших ворот уже меньше моментов, но есть проблемы в атаке.

Мы должны улучшить качество игры, чтобы можно было противостоять такой обороне. Впереди матч со Львовом, он очень важен, как и предыдущий. Будем готовиться серьезно, для нас каждый матч как последний и очень важный.

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Мы, футболисты, спортсмены, должны заниматься футболом и спортом. Политики пусть занимаются политикой. На другие темы, кроме футбола, я не хочу разговаривать, и футболистов не стоит трогать. Каждый должен заниматься своим делом и работать в этом направлении", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.

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