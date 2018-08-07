Шарпар: Скоро Ворскле дебютировать в Лиге Европы и хочется, чтобы вопрос с задолженностью был решен

Полузащитник Ворсклы Вячеслав Шарпар прокомментировал ситуацию в полтавском клубе с выплатой задолженности по зарплатам футболистов.

"Вижу, что болельщики немало критикуют Ворсклу, ведь после прошлого сезона все ожидают яркой игры и побед. Но хочется сказать, что большинство почти не знает ситуации внутри клуба, с футболистами. Я бы со стороны не стал жестко критиковать Ворсклу, учитывая нынешнюю ситуацию, в которой находится команда. Поверьте, у футболистов тоже много накипело.

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Мы все по-прежнему ждем и надеемся, что ситуация исправится. Потому что так дальше не может продолжаться. С руководством мы общались перед стартом чемпионата, когда вернулись со сборов. Но больше об этом пока не хочу говорить.

Сколько времени еще готовы ждать? Это не от меня зависит больше. Посмотрим. Было бы замечательно, чтобы в ближайшее время все разрешилось. Ведь скоро Ворскле стартовать в Лиге Европы, и хочется там выглядеть достойно, радуя болельщиков игрой и результатом", – цитирует Шарпара издание obozrevatel.

Ранее сообщалось, что после выхода в Лигу Европы команде пообещали закрытие всех долгов, однако деньги выплатили только за один месяц. Футболистам Ворсклы должны за 7-8 месяцев, а также бонусы.

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