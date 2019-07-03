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Шарпар покинул Ворсклу

3 июля 23:25 31 Читати українською
Шарпар покинул Ворсклу
Вячеслав Шарпар / Фото ФК Ворскла

Вячеслав Шарпар не будет защищать цвета Ворсклы в следующем сезоне.

Ворскла и Вячеслав Шарпар договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Ворскла назначила нового спортивного директора – раньше он работал в Шахтере

Главный тренер полтавчан Виталий Косовский не рассчитывал на 32-летнего хавбека в следующем сезоне, поэтому не взял Шарпара на предсезонные сборы.

Напомним, Вячеслав стал игроком Ворсклы в 2017 году. В прошлом сезоне УПЛ Шарпар провел 27 матчей, в которых отметился 6-ю голами. Полтавский клуб финишировал на 8-й строчке турнирной таблицы.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Вячеслав Шарпар Вячеслав Шарпар Ворскла Ворскла
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