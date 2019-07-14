Шарпар дебютным голом помог Риге выйти в 1/4 финала Кубка Латвии

В рамках 1/8 финала Кубка Латвии Рига камня на камне не оставила от Супер Новы (6:0) и вышла в следующий раунд.

Кубок Латвии 2019, 1/8 финала

Супер Нова – Рига – 0:6

Голы: Билински, 11, 68, 81, Шарпар, 13, Брисола, 40, Юрковс, 49, (аг)

Рига на выезде уничтожила Супер Нову и вышла в 1/4 финала Кубка Латвии. Счет открыл Билински, а уже через 2 минуты украинец Шарпар удвоил преимущество столичной команды.

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Брисола до перерыва сделал преимущество разгромным, а после перерыва Юрковс забил в собственные ворота, а Билински оформил хет-трик, окончательно уничтожив соперника. Добавим, что за Ригу выступает еще один украинец – Роман Дебелко.