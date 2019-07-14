toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Шарпар дебютным голом помог Риге выйти в 1/4 финала Кубка Латвии

21:20 12 Читати українською
Шарпар дебютным голом помог Риге выйти в 1/4 финала Кубка Латвии
Вячеслав Шарпар / фото: ФК Ворскла

В рамках 1/8 финала Кубка Латвии Рига камня на камне не оставила от Супер Новы (6:0) и вышла в следующий раунд.

Кубок Латвии 2019, 1/8 финала

Супер Нова – Рига – 0:6

Голы: Билински, 11, 68, 81, Шарпар, 13, Брисола, 40, Юрковс, 49, (аг)

Рига на выезде уничтожила Супер Нову и вышла в 1/4 финала Кубка Латвии. Счет открыл Билински, а уже через 2 минуты украинец Шарпар удвоил преимущество столичной команды.

Сергийчук голом не спас Вентспилс от вылета из Кубка Латвии

Брисола до перерыва сделал преимущество разгромным, а после перерыва Юрковс забил в собственные ворота, а Билински оформил хет-трик, окончательно уничтожив соперника. Добавим, что за Ригу выступает еще один украинец – Роман Дебелко.

blog_ava
Каштру оценил уровень УПЛ
08:00
836
Теги
Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
мин
Алжир
22:00
Нигерия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук