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Шарп: Зидан – идеальный кандидат на пост тренера Манчестер Юнайтед

10:33 56 Читати українською
Шарп: Зидан – идеальный кандидат на пост тренера Манчестер Юнайтед
Зинедин Зидан / УЕФА

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Ли Шарп считает Зинедина Зидана лучшим вариантом на замену Жозе Моуринью.

"Моуринью никогда не выглядел счастливым с момента, когда он пришел в клуб. У Манчестер Юнайтед нет плана. Никто не знает, куда им бежать и где они должны играть.

Манчестер Юнайтед не планирует увольнять Моуринью и не заинтересован в Зидане

Я слышал о том, что тренер не дает игрокам много установок перед играми. Он просто собирает команду и дает им играть. Мне кажется, что он не получил тех игроков, которых хотел летом, и он сердится на это. Он просто дает игрокам трещать и делать то, что они захотят.

Думаю, что Зидан был бы идеальным кандидатом. Он играл и тренировал на высшем уровне, и в обеих сферах был успешным.

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Это человек с большим именем, который умеет справляться с давлением и вопросами о работе в таком клубе, поэтому я думаю это была бы отличная идея", – цитирует Шарпа TALKsport.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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