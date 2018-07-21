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Шардоне, танец из Fortnite, тысячи болельщиков – Гризманн зажег в родном городе с кубком мира

12:07 36 Читати українською
Шардоне, танец из Fortnite, тысячи болельщиков – Гризманн зажег в родном городе с кубком мира
Антуан Гризманн / фото из соцсетей

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн триумфально посетил городок Макон в винодельческом регионе Бургундия-Франш-Конте. Именно там родился и вырос один из творцов победы "трехцветных" на чемпионате мира-2018.

27-летний нападающий привез кубок мира в родной город, чтобы отметить триумф на ЧМ-2018 вместе с жителями Макона. Гризманна встретили тысячи болельщиков на главной площади города. В ответ форвард продемонстрировал трофей Мундиаля с балкона ратуши.

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Теги
Франция Франция ЧМ 2018 Статьи Антуан Гризманн Антуан Гризманн Видеоновости
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