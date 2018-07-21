Шардоне, танец из Fortnite, тысячи болельщиков – Гризманн зажег в родном городе с кубком мира

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн триумфально посетил городок Макон в винодельческом регионе Бургундия-Франш-Конте. Именно там родился и вырос один из творцов победы "трехцветных" на чемпионате мира-2018.

27-летний нападающий привез кубок мира в родной город, чтобы отметить триумф на ЧМ-2018 вместе с жителями Макона. Гризманна встретили тысячи болельщиков на главной площади города. В ответ форвард продемонстрировал трофей Мундиаля с балкона ратуши.

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму