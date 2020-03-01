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Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом

08:35 232 Читати українською
Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил игру своих подопечных в матче 20-го тура УПЛ против Александрии.

54’ Никита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Никита Татарков
87’ Тавареш Альваро

"Это была победная игра, ведь соперник остался вдесятером. Но очень грубая ошибка одного игрока привела к тому, что мы сыграли вничью. Поэтому я сделал выводы, объявил их перед командой. Это очень обидно, что опытные игроки не довели такой матч до победы. Возможно, рано почувствовали, что это победа, если центральный защитник подключается в атаку и бросает свою зону – это говорит о многом. Это невыполнение игровой дисциплины. Он переводится в дубль (в центре защиты сыграли Дубра и Шендрик – прим.).

Львов – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Игра новичков? Если новичок Мишенко выходит и забивает гол – это уже большой плюс. Игрок старался, бился, но получил незначительное повреждение и был на желтой карточке, поэтому решили его поменять. Вантух провел довольно хороший поединок, но было видно, что он немного набегался, тяжелое поле. И было видно, что силы его покинули. Гордиенко вышел не так, как мы надеялись. Надо больше работать и надеяться не только на этих игроков, потому что ротация будет серьезной", – цитирует Шарана официальный сайт ФК Львов.

После 20-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы с 34 очками.

Александрия упустила победу над Львовом, играя в большинстве

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