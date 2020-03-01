Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил игру своих подопечных в матче 20-го тура УПЛ против Александрии.

"Это была победная игра, ведь соперник остался вдесятером. Но очень грубая ошибка одного игрока привела к тому, что мы сыграли вничью. Поэтому я сделал выводы, объявил их перед командой. Это очень обидно, что опытные игроки не довели такой матч до победы. Возможно, рано почувствовали, что это победа, если центральный защитник подключается в атаку и бросает свою зону – это говорит о многом. Это невыполнение игровой дисциплины. Он переводится в дубль (в центре защиты сыграли Дубра и Шендрик – прим.).

Львов – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Игра новичков? Если новичок Мишенко выходит и забивает гол – это уже большой плюс. Игрок старался, бился, но получил незначительное повреждение и был на желтой карточке, поэтому решили его поменять. Вантух провел довольно хороший поединок, но было видно, что он немного набегался, тяжелое поле. И было видно, что силы его покинули. Гордиенко вышел не так, как мы надеялись. Надо больше работать и надеяться не только на этих игроков, потому что ротация будет серьезной", – цитирует Шарана официальный сайт ФК Львов.

После 20-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы с 34 очками.

Александрия упустила победу над Львовом, играя в большинстве