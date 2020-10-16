Главный тренер Александрии Владимир Шаран высказался о грядущем поединке УПЛ против Ингульца. В его команде 27 больных коронавирусом.

"Матч не будет под угрозой. Президент Ингульца Александр Поворознюк категорически против переноса поединка. Ему звонил наш президент и объяснил ситуацию. Поворознюк отказал.

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Ну ничего! На данном этапе у нас есть 15 игроков и один вратарь. Я надеюсь, что они через два дня выйдут и сыграют", – цитирует Владимира Шарана сайт ТК Футбол.

Напомним, президент Ингульца тоже заявил о нескольких больных коронавирусом. Однако уже 18 октября Александрия должна сыграть матч 6-го тура УПЛ против команды Лавриненко, начало запланировано на 17:00.

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