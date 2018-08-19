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Шаран: Выход из обороны в атаку у Александрии был ужасный, две комбинации за игру

18 августа 23:40 40 Читати українською
Шаран: Выход из обороны в атаку у Александрии был ужасный, две комбинации за игру
Владимир Шаран / ФК Александрия

Пресс-конференция главного тренера Александрии Владимир Шаран после матча с Динамо.

"Я считаю, что Динамо заслужило победу. Они сыграли лучше, чем мы это планировали, скажем так. У нас не выходила конструктивная игра.

Ключевым стало то, что Грицук вчера на тренировке получил травму, а он должен был играть в стартовом составе.

Мы прижимались к своим воротам и в первом тайме, и особенно во втором тайме. В первом тайме еще в защите у нас был более или менее порядок, но выход из обороны в атаку был ужасен.

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Конечно, при такой игре соперник, особенно такой как Динамо, может дожать, и они дожали.

На что мы настраивали команду? Мы хотели немного даже разгрузить команду. Перед Арсеналом, например, настраивали и с повышением голоса, и ребята выполняли то, что от них требовалось. А с Динамо мы хотели показать, в первую очередь, приличную игру.

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Мы знали, что Динамо будет прессинговать, понимали это. Но у нас не было конструктива. Две комбинации за игру... В первом тайме одна, и во втором одна, – этого мало, чтобы достигать успеха в Киеве", – сказал Шаран после матча с Динамо.

Источник: Футбол 24
Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Александрия
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