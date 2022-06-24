"Надеемся, что УПЛ разрешит проводить матчи на двух стадионах в Ужгороде: Минай и стадионе Авангард. У меня состоялся разговор с президентом клуба. Он сказал, что главная задача следующего сезона – остаться в Премьер-лиге. Трудно сказать, каким будет уровень чемпионата.

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Мы с руководством думали, что дислокация клуба может привлечь футболистов в команду, поскольку Ужгород является одним из самых безопасных городов Украины. К сожалению, когда я связывался с игроками, которых я хотел бы видеть в команде, они отказывались. Футболисты делают выбор в пользу клубов с лучшими финансовыми условиями.

Фаворитом в следующем сезоне будет Динамо. СК Днепр-1 испытывает проблемы с составом. Самыми стабильными командами сейчас являются Александрия и Колос. Считаю, что они должны бороться за награды в следующем сезоне", – цитирует Шарана Футбол 1/2/3 .

Отметим, УПЛ 2022/23 должна стартовать в конце августа. Предварительно матчи пройдут на Западе Украины и в Киеве.