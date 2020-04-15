Шаран вспомнил, как выбирал между Динамо, Шахтером и московским Спартаком

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о самом главном выборе во время своей карьеры игрока.

"После чемпионата мира 1991 года среди молодежных команд было несколько предложений. В частности, от Шахтера. Сергей Щербаков, выступавший за "горняков", буквально "уламывал" перейти к ним. Мамчур говорил: "Поехали в Днеп ". От московских команд также были приглашения. В Динамо Минск сватали.

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Но естественно, что я выбрал Динамо, только киевское. У меня была договоренность, лично Владимир Бессонов, в то время селекционер клуба, приезжал на переговоры, что я доиграю до лета в Карпатах, а после чемпионата мира, перейду в Киев. Так оно и получилось. Конечно, такое не забывается. Как сейчас помню – 26 июля 1991 года. Дебют был против Спартака, на стадионе 60 тысяч зрителей. Меня до сих пор Мизин "травит": "Приехал какой-то чудачок из села и выходит играть за Динамо".

Накануне сыграл один тайм за дубль, поменяли и сказали, будешь готовиться завтра за основу. На 20-й минуте Анненков получил травму, вышел вместо него, так и произошел дебют. Хотя проиграли 2:3, но мне приятно, что отдал голевую передачу со штрафного на Борю Деркача, который забил головой, сделав счет 2:2. А после игры поехали ужинать вместе со "спартаковцами". Хорошая компания собралась в тот вечер: Юран, Цвейба, Саленко, Лужный, Перепаденко, Шалимов, Кульков... И я – самый молодой. Для меня, в такой компании – это было что-то", – цитирует Шарана UA-Футбол.

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