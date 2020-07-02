Шаран: Все надеются, что в последний момент судьба Карпат будет спасена

Главный тренер Александрии Владимир Шаран выразил обеспокоенность критической ситуацией в своем прежнем клубе.

"О том, в какой ситуации оказался львовский клуб, узнал из СМИ. Для меня, как для бывшего игрока и главного тренера Карпат, эта новость стала полной неожиданностью.

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Все знают, что львовяне переживают не лучшие времена, включая и проблемы с заболеваниями на коронавирус, но чтобы дело дошло до возможного исчезновения клуба с футбольной карты страны – в это трудно поверить. Впрочем, все же надеюсь, что в последний момент судьба Карпат будет спасена. Желаю этого всем львовским болельщикам, для которых слово Карпаты является частью жизни", – сказал Шаран в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Сегодня появилась информация, что "львы" не поедут и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

К слову, Шаран выступал в составе Карпат с 1989 по 1991 и с 1998 по 2001 годы. В качестве тренера работал со львовской командой в сезоне 2012/13.

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