Шаран: В начале матча Александрия неправильно играла, но мои игроки – настоящие мужчины

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена (1:1).

"Добытое очко в турнирном плане не значит ничего. Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это, насколько нам хватило сил. Также мы хотели помочь Украине в таблице коэффициентов. Самое главное, что ребята отработали после тяжелой встречи с Динамо в чемпионате. Психологически они были недовольны тем результатом. К тому же был тяжелый перелет.

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В начале матча мы немного неправильно играли. Мы готовились к двум тактическим схемам. Мы знали, что Сент-Этьен может сыграть по схеме 4-3-3. Так оно и получилось. Немного не разобрались. Но потом все было нормально.

Мои игроки – настоящие мужчины. Вы не представляете, какое у них было состояние после перелета. Не было эмоций, было трудно. Самое главное, что выдержали, никого не сводили судороги. Но было видно, что в конце мы немного подсели. Замены получились поздними, ведь не хотелось ничего ломать", – цитирует Шарана телеканал Футбол 1/2.

Напомним, Александрия удержала ничью против Сент-Этьена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

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