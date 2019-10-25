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Шаран: В начале матча Александрия неправильно играла, но мои игроки – настоящие мужчины

09:42 66 Читати українською
Шаран: В начале матча Александрия неправильно играла, но мои игроки – настоящие мужчины
Владимир Шаран (в центре) / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена (1:1).

8’ Габриэль Силва
 
Габриэль Силва 14’
8’ Габриэль Силва
14’ Габриэль Силва

"Добытое очко в турнирном плане не значит ничего. Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это, насколько нам хватило сил. Также мы хотели помочь Украине в таблице коэффициентов. Самое главное, что ребята отработали после тяжелой встречи с Динамо в чемпионате. Психологически они были недовольны тем результатом. К тому же был тяжелый перелет.

Сент-Этьен – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

В начале матча мы немного неправильно играли. Мы готовились к двум тактическим схемам. Мы знали, что Сент-Этьен может сыграть по схеме 4-3-3. Так оно и получилось. Немного не разобрались. Но потом все было нормально.

Мои игроки – настоящие мужчины. Вы не представляете, какое у них было состояние после перелета. Не было эмоций, было трудно. Самое главное, что выдержали, никого не сводили судороги. Но было видно, что в конце мы немного подсели. Замены получились поздними, ведь не хотелось ничего ломать", – цитирует Шарана телеканал Футбол 1/2.

Напомним, Александрия удержала ничью против Сент-Этьена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Сент-Этьен – Александрия: ничья не без доли везения с курьезным автоголом и сохранение шансов на выход из группы

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Лига Европы Сент-Этьен - Александрия Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Владимир Шаран Владимир Шаран
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