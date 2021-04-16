"Львов – интересная команда, которая обыграла Шахтер. Они хорошо играли против Ворсклы, но не смогли забить. Мы очень серьезно подходим к этому поединку, несмотря на то, что в среду у нас матч в Кубке Украины.

Львов подписал аргентинца Лаутаро

Сильная сторона Львова в том, что сейчас они больше комбинируют и играют с двумя нападающими. Во времена Виталия Шумского Львов был более закрытым, и с ними было тяжелее играть, ведь они действовали от защиты. Сейчас (с приходом Анатолия Бессмертного – прим.) они больше играют на атаку.

Я не считаю количество побед, самое главное – добиваться результата в каждом матче. С весны мы показываем хороший футбол, только провалили игру с Ингульцом. Конечно, мы настраиваем ребят только на победу", – резюмировал Шаран в эфире Футбол News.

К слову, Александрия перед поединком 22-го тура расположилась на 7 строчке турнирной таблицы с 26 очками, Львов идет 13-м и имеет в своем активе лишь 15 пунктов.

Львов – Александрия: анонс матча УПЛ