"Какой наиболее приемлемый вариант из соперников? Не хочется, конечно, каких-то грандов. Петраков вроде бы фартовый. Ну, посмотрим, насколько. Что-то мне кажется, как обычно бывает, мы попадем на итальянцев. Мне кажется, нам достанется такой соперник, которого нам не хочется.

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Но у Украины обычно так бывает, что нам попадаются в плей-офф гранды. Сразу вспоминается матч, когда у французов дома выиграли 2:0, а в Париже 0:3 уступили. А в идеале, кого хотелось бы увидеть в соперниках? Хочется сыграть с такой командой, с которой мы будем играть на равных. Но сама игра покажет, как будет. Регламент тяжелый. Лучше, когда игра на дому и игра на выезде.

Но задача минимум выполнена. И самое главное, что мы живем надеждами до весны. Это уже здорово, что мы будем переживать за Украину. Так и должно быть. Мы верили, что наша сборная выйдет в плей-офф. Была бы трагедия, если бы не обыграли Боснию и Герцеговину. Было бы очень досадно, потому что мы все переживаем за Украину", – отметил Шаран в комментарии meta-ratings.

Напомним, сборная Украины в последнем туре группового этапа квалификации на ЧМ-2022 обыграла Боснию и Герцеговину (2:0), гарантировав участие в раунде плей-офф. Жеребьевка состоится уже завтра, 26 ноября, начало в 18:00.

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