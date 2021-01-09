"К счастью, приступаем к работе в полном составе – все ребята здоровы. Возобновились после травм и вернулись к нам Глеб Бухал и Денис Мирошниченко.

Шаран назвал имена 5-ти игроков, которые вскоре покинут Александрию

К команде присоединились игроки молодежного состава – Андрей Новиков, Андрей Глоба, Никита Дудка и Вячеслав Борисенко. Мы их прекрасно знаем, хотя будем еще говорить. На просмотре у нас никого не будет.

С 9 по 18 января мы будем работать в Александрии. Во время этого сбора сделаем акцент на физический компонент, силовую выносливость – то, что нужно в будущем для достижения высоких результатов. Также запланированы два контрольных поединка с U-21.

21 января мы отправляемся на сборы в Турцию. Будем базироватся в отеле Gold City (г. Алания). Там у нас уже запланировано четыре спарринга. Соперниками нашей команды будут:

24 января – Македония Гьорче Петров (Северная Македония)

26 января – ЦСКА София (Болгария)

29 января – Славия София (Болгария) и Арда (Болгария).

Затем у команды будет два выходных и мы переедем на другую базу – в отель Susesi Luxury Resort, где запланированы еще четыре поединка", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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