“Это уже слишком, извините. Это уже контроль. Давайте и футболистов тогда проверять, и тренеров команд. Будем приезжать часа за три до игры и проходить все детектор лжи.

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Так что нет, это уже слишком грубо, я считаю. Человеческий фактор все равно будет присутствовать. Ошибка какая-то да и и будет. От этого никуда не денешься.

Но там есть подстраховка – VAR. Важно, чтобы там сидели не молодые, а опытные арбитры. Чтобы где-то могли помочь, подсказать главному рефери. А если опытный сидит на VAR и говорит молодому центральному, чтобы тот шел смотреть монитор, а главный уже принял решение, то пусть так и будет. Разве если ошибся точно, то тогда надо посмотреть и удостовериться.

Всякие случаи были и я это знаю. И у опытных, и у молодых. И у Екатерины Монзуль такое было. Но давайте уже пропустим этот момент. Скажу так: зависит многое от людей на VAR тоже", – цитирует Шарана NV.

Напомним, Екатерина Монзуль, которая недавно стала главой Комитета арбитров УАФ, анонсировала применение полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период и систему жеребьевки при назначении арбитров на матчи.

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