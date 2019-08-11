Шаран рассказал, почему трансфер Дубры задерживается – капитан сборной Латвии уже давно тренируется с Александрией

Главный тренер бронзового призера УПЛ рассказал об усилении своего состава.

Шаран не переживает по поводу возможного срыва перехода Каспарса Дубры.

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"Мы ждем рабочую визу. Надеюсь, что Дубра сможет помочь нам в Запорожье. Он уже дней десять с нами тренируется", – заявил Владимир Шаран в комментарии Футбол1/2. Последним клубом Дубры был Иртыш из чемпионата Казахстана. В составе сборной Латвии он провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами.

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К слову, авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 700 тысяч евро.

