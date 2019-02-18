Шаран рассказал, почему не удалось подписать замену Бондаренко

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о проблемной для команды позицию центрального защитника.

"В обороне проблемы есть. Чувствуется, что без Бондаренко нам будет очень тяжело. Но есть молодой Бабогло, есть Дедечко, которые могут заменить его.

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Продолжаются поиски нового защитника? Уже нет. Мы надеялись на двух защитников, но не получилось, к сожалению, потому что они на контрактах в других клубах", – сказал Шаран в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, в зимнее трансферное окно Шахтер приобрел у Александрии основного защитника – Валерия Бондаренко. Из-за этого "желто-черные" испытывают недостаток центрбеков.

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