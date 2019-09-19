Шаран рассказал, почему Александрии не удалось провести предматчевую тренировку на стадионе Вольфсбурга

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к первому матчу в групповом этапе Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Если раньше мы играли в матчах предварительного этапа, то теперь нас ждут поединки в группе. Ребята уже в процессе подготовки к стартовому матчу с Вольфсбургом почувствовали, что уровень изменился. Информации о сопернике очень много. Все, что можно было узнать, мы узнали. Вместе с помощниками посмотрели пять матчей Вольфсбурга, а лично я – три.

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Считаю Вольфсбург фаворитом нашей группы по всем параметрам. Мы это прекрасно понимаем, и поэтому стремимся в игре с таким соперником выглядеть достойно. Все мечтали сыграть против команды такого высокого уровня, и эта возможность представилась уже в первом матче группового раунда.

Мы задержались на полчаса с вылетом из Борисполя, что привело к определенным последствиям. После прилета в Берлин сформировалась огромная очередь к стойкам паспортного контроля. В ней мы потратили много времени, отстояв около часа и 45 минут.

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Кстати, в Берлине, оказывается, нельзя парковать автобусы вблизи выхода из здания аэропорта, поэтому наша команда вынуждена была идти под дождем минут пять. До Вольфсбурга мы добирались на автобусе, а это 220 километров. Получилось, что в целом в пункт назначения мы добирались 14 часов! К большому сожалению, по этой причине пришлось отказаться от вечерней тренировки. Вместо него ребята отправились в бассейн", – цитирует Шарана UA-Футбол.

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