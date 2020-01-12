Шаран рассказал, какая позиция в Александрии нуждается в усилении

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о деталях подбора новых исполнителей для команды.

"Как и многие команды, мы в поисках нападающего. Надеюсь, что на сборы будут приезжать игроки, мы будем их просматривать. Есть игроки, которые готовы выступать за Александрию, но без просмотра. А так очень сложно", – сказал Шаран в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, недавно Александрия сообщила о подписании трех новичков – команду Шарана пополнят защитники Роман Вантух и Богдан Мишенко, а также хавбек Артем Гордиенко.

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