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Шаран рассказал, какая позиция в Александрии нуждается в усилении

12 января 11:36 195 Читати українською
Шаран рассказал, какая позиция в Александрии нуждается в усилении
Владимир Шаран / фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о деталях подбора новых исполнителей для команды.

"Как и многие команды, мы в поисках нападающего. Надеюсь, что на сборы будут приезжать игроки, мы будем их просматривать. Есть игроки, которые готовы выступать за Александрию, но без просмотра. А так очень сложно", – сказал Шаран в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, недавно Александрия сообщила о подписании трех новичков – команду Шарана пополнят защитники Роман Вантух и Богдан Мишенко, а также хавбек Артем Гордиенко.

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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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