Шаран рассекретил проблемы Александрии с подготовкой к новому сезону

"Вернулись в расположение команды почти все. Каспарс Дубра пока остался дома – в Латвии. Но у него, как и у многих футболистов, закончился контракт с клубом. Главное, что ребята хотят продолжить карьеру в нашей команде. Например, полузащитник словацкого ДАКа Максим Третьяков, находился у нас в аренде, сейчас решает вопрос со своим клубом относительно дальнейшей судьбы именно в Александрии. Максим хочет остаться у нас, поэтому первоочередная задача и руководства, и тренерского штаба – подписать с футболистами новые контракты.

Мирошниченко продлил контракт с Александрией

На 9 августа во нас была запланирована игра с Ворсклой. Я лично договорился об этой встрече с главным тренером полтавчан Юрием Максимовым. Но у них изменились планы, и нам никто об этом не сообщил. Встреча не состоится. Поэтому будем играть с молодежным составом: четыре тайма по 30 минут. На 12 и 18 августа запланированы домашние спарринги. Соперники пока не известны. А вот 15 августа во Днепре встретимся с командой СК Днепр-1.

Сейчас из дубля в основной состав будут переведены два игрока – Максима Ивахно и Денис Подручный. Они неплохо себя проявили в молодежном составе. Посмотрим, смогут ли эти футболисты быть полезными для основы. Спарринги все покажут, но потенциал у этих молодых исполнителей есть", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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