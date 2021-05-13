"За время нашего сотрудничества команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень прилично. В поединках с грандами, не просто не проигрывали, но и даже могли побеждать.

Шаран официально покинул Александрию

Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба. Но, конечно, вместе с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол. Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов.

Сейчас, действительно, и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично президенту за сотрудничество. Я говорю "до свидания", я не говорю "прощай", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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