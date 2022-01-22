"Новички? Существует мнение, что в этом деле не стоит спешить, поскольку после проведенных сборов в других командах, игроки в Минай все равно будут прибавляться. Мы стараемся удерживать финансовый уровень, предусмотренный возможностями клуба. Минай не так уж богат, чтобы себе позволить приобрести любого игрока.

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После матча с Дебреценом мы определимся с возможностями игроков. Я сказал ребятам, что контракт у футболистов еще не гарантирует, что они останутся в команде. И подопечные это отлично понимают. Поэтому мы начинаем процесс с чистого листа.

Что касается потенциальных новичков, то пока на просмотре находятся восемь футболистов. Надеюсь, что на очередном этапе подготовки к весенней части сезона, который пройдет в комплексе Камелот, у нас будет пополнение теми игроками, которых я хотел бы видеть в рядах нашей команды. Это будут известные в футбольных кругах Украины ребята", – поделился Шаран в комментарии meta-ratings.

Напомним, 50-летний специалист возглавил Минай 14 января 2022 года. По итогам осенней части сезона "лисы" набрали 10 очков и занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку.

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