Журналист Игорь Семйон у себя в Telegram-канале сообщил, что Шаран так и не пришел на пресс-конференцию после игры с Оболонью. "В клубе очень болезненно восприняли неудачу в этой игре. Настроение удручающее".

Беседин забил дебютный гол за Ордабасы – видео курьезного взятия ворот

Тем не менее наставник дал свою оценку игре подопечных во флэш-комментарии. "Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах. Видно было, что в первом тайме ребята нервничали. Я был недоволен их действиями. Хотя мы создали несколько возможностей, если бы реализовали их, забили бы первыми.

Перед вторым таймом мы поговорили в раздевалке, и увидели Минай, который мы хотим видеть. Мы не проиграли борьбу. Если бы мы забили первыми, я думаю, что мы бы победили. У Кораблина был очень хороший момент, чтобы открыть счет.

Я ребятам в раздевалке сказал, что мы опять пропустили необязательный гол. Передача шла неизвестно кому. Тарануха на нее не успевал. Так получилось, что Бандура отбил точно на голову. Мы уже потом играли в силовой футбол. У нас не было другого выхода, мы перестроились на 4-4-2, хотели отыграться. К сожалению, не удалось, хотя возможности были замечательные", – цитирует Шарана УПЛ ТБ.

Оболонь удержала минимальную победу над Минаем - голкипер "похоронил" закарпатцев, но мог забить с углового