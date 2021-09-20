Бывший наставник Александрии Владимир Шаран четко расставил акценты относительно возможностей роста команды под его руководством.

"Результаты Александрии были неплохими. Мы были единственной командой в Лиге Европы, игравшей без GPS-манишек и без тренера по физподготовке.

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Считаю, что выжал максимум из Александрии. Подняться выше третьего места – нереально", – заявил специалист в интервью Sport Arena.

Напомним, что Владимир Шаран летом покинул Александрию после восьми лет работы на Кировоградщине. Лучшее достижение команды под его руководством - 3-е место в УПЛ в сезоне 2018/19.

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