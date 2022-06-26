"У Евгения закончился контракт с ФК Минай. Я был доволен его работой во время зимнего тренировочного сбора в Турции. И, конечно, все будет зависеть только от него. Мы с Евгением уже говорили об этом. Я, в свою очередь, поддержу его, если увижу, что он относится к делу так же серьезно, как это было в Турции, когда мы поближе познакомились в Минае. Я на него надеюсь и рассчитываю на его опыт.

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Мы понимаем, что чемпионат будет не таким, к которому мы привыкли. В том плане, что многие легионеры покинут клубы. А может быть и все. Для Евгения это дополнительный шанс качественнее проявить себя на футбольном поле. Всё зависит от его работы, здоровья. Но я надеюсь, что все будет хорошо", – поделился Шаран в комментарии официальному сайту Миная.

Добавим, что Селезнев присоединился к Минаю в 2021 году, сыграл в 16 поединках и отличился голом и ассистом. Евгений остается третьим лучшим бомбардиром чемпионатов Украины (117 голов), до повторения рекорда Шацких и Реброва (123) осталось 6 взятий ворот.

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