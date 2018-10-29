Шаран после победы над Карпатами отметил количество травмированных в Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 12 тура УПЛ с Карпатами.

"В первом тайме действовали активнее, агрессивнее, и счет 2:0 в первом тайме не предвещал ничего плохого. Первый гол забили благодаря настойчивости Дмитрия Шастала и несогласованных действий защиты львовян.

Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Количество травмированных александрийцев растет буквально в арифметической прогрессии. Не смог принять участие в матче один из креативных игроков нашей команды Василий Грицук.

С зрительских трибун наблюдал за матчем Максим Задерака, Андрей Цуриков тоже не смог принять участие в игре с первых минут. Евгений Банада вышел на поле, не полностью восстановившись после травмы. А эти игроки как раз и составляют ядро ​​команды", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.