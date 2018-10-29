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Шаран после победы над Карпатами отметил количество травмированных в Александрии

22 октября 08:21 107 Читати українською
Шаран после победы над Карпатами отметил количество травмированных в Александрии
Владимир Шаран / фото из соцсетей

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 12 тура УПЛ с Карпатами.

"В первом тайме действовали активнее, агрессивнее, и счет 2:0 в первом тайме не предвещал ничего плохого. Первый гол забили благодаря настойчивости Дмитрия Шастала и несогласованных действий защиты львовян.

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Количество травмированных александрийцев растет буквально в арифметической прогрессии. Не смог принять участие в матче один из креативных игроков нашей команды Василий Грицук.

С зрительских трибун наблюдал за матчем Максим Задерака, Андрей Цуриков тоже не смог принять участие в игре с первых минут. Евгений Банада вышел на поле, не полностью восстановившись после травмы. А эти игроки как раз и составляют ядро ​​команды", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Украина12 тур

Александрия - Карпаты: Воскресенье 21 октября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия - Карпаты
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