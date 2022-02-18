"Мы ждали 5-6 новых игроков на сборах, которые смогут усилить команду, но на сегодняшний момент таких уже десять. Надеюсь, что все они останутся с нами. Клуб искал футболистов в каждую линию.

Минай подписал экс-капитана Руха

В первую очередь, мы как всегда акцентируем внимание на игре в обороне. У нас есть и быстрые футболисты на флангах. От них мы ожидаем хорошего прессинга и контратак. Где бы я ни работал, всегда подчеркиваю стандартные положения, потому что после них забивается много голов. У нас запланировано еще три товарищеских матча на сборах, на которых мы хотим отработать стандарты. Весной это будет одним из главных оружий для достижения успеха", – заявил Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу на пятнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков. Шаран на тренерском мостике заменил Игоря Леонова.

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