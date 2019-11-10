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Шаран получил удаление в матче против Олимпика за чрезмерные эмоции и споры с арбитром

22:01 39 Читати українською
Шаран получил удаление в матче против Олимпика за чрезмерные эмоции и споры с арбитром
Владимир Шаран / Фото официального сайта Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран был вынужден досматривать матч 14 тура УПЛ против Олимпика (0:0) с трибун.

 
Юрий Панькив 4’
4’ Юрий Панькив

Наставник гостей так и не смог успокоиться после удаления голкипера своей команды Юрия Панькива на 4-й минуте.

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Первое предупреждение от Сергея Бойко 48-летний специалист получил за то, что ударил мяч. "Горчичник" не повлиял на поведение Шарана, и он продолжал активно выражать свое недовольство работой арбитра. Спор достиг своего апофеоза на 83-й минуте, когда тренер Александрии снова начал что-то доказывать судье – вторая желтая и удаление.

Таким образом, Владимир Шаран не сможет управлять своей командой в следующем туре УПЛ – домашний поединок против Зари (23 ноября).

Александрия в меньшинстве удержала ничью с Олимпиком – Панькив заработал удаление уже на четвёртой минуте

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Олимпик - Александрия Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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