"К нам приехал словенский легионер, мы его будем подписывать. Приехал Игорь Дуць, тоже подпишем.

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Завтра-послезавтра приедет спортивный директор и практически всех ребят, которые играли, будем подписывать. К сожалению, заболел Казаков. Мы хотели его еще сегодня посмотреть, потому что он у нас под вопросом. А так думаю, что все ребята, которые сейчас находятся в обойме, будут принимать участие", – резюмировал Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Минай пошел на зимнюю паузу на пятнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков.

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