Бывший наставник Александрии Владимир Шаран действительно претендует на должность главного тренера в Минае.

Закарпатский клуб может стать следующим местом работы 50-летнего специалиста, покинувшего Александрию по завершении прошлого сезона и с тех пор находившегося без работы.

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"Да были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу", – цитирует Шарана FanDay.

Недавно Минай объявил о разрыве контракта с Игорем Леоновым. После 18 туров чемпионата Украины закарпатцы расположились в зоне вылета на 15-й строчке.

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