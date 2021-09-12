"Даже не знаю, чья это была инициатива – написать о якобы моей возможной причастности ко Львову, но об этом мне успело сказать много людей. Возможно, что просто меня увидели во Львове – вот и зародились эти необоснованные слухи. А увидеть меня в этом городе вполне обычное явление, ведь я, можно сказать, "львовский парень".

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Это примерно то же самое, что недавно сказал Александр Хацкевич: мол, стоило ему приехать на домашнюю игру Колоса в Ковалевку – и его уже туда сватают. Лично мне хочется поехать еще куда-нибудь посмотреть тот или иной матч – мне интересно. Для этого у меня есть и время, и возможности. Например, поехать в Полтаву на один из домашних матчей Ворсклы. Или в Кропивницкий, где я наблюдал за игрой Ингулец – Мариуполь.

Приезжал я и в Кривой Рог, где посетил один из поединков Кривбасса. И сразу люди начинают говорить: "Шаран принимает одну из команд – или ту, или другую". Обычно сватают в ту, в которой дела идут хуже. И это, поверьте, касается не только моей кандидатуры, но и многих тренеров, которые на данный момент находятся без работы", – сказал Шаран в интервью Meta Ratings.

Напомним, Шаран покинул Александрию, с которой проработал в течение 13 лет, в середине мая. С тех пор он остается без работы.

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